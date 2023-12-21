В Белоруссии заявили о выходе из трех договоров о выплате военных пенсий

Лукашенко подписал указ о выходе из договоров о выплате военных пенсий в СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предполагающий выход республики из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных в рамках СНГ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Документы предусматривают, что пенсионное обеспечение военных, прибывших из стран Содружества (независимо от их гражданства), осуществляется за счет бюджета государства, в котором они постоянно проживают, на условиях, по нормам и в порядке, установленных законодательством в стране их постоянного проживания.

«В Беларуси 99 процентов случаев назначения таких пенсий приходится на военных пенсионеров, прибывших из России и [с] Украины. Вместе с тем российской стороной уже денонсированы соглашения от 15 мая 1992 года и ведется аналогичная работа в отношении соглашения от 24 декабря 1993 года. Украина также вышла из двух договоров. В этой связи дальнейшее участие Беларуси в соглашениях признано нецелесообразным», — сообщается на сайте.

При этом лицам, постоянно проживающим в Белоруссии, выплата пенсий, которые назначены до выхода из соглашений, будет продолжена.

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров. Из документа следует, что учебно-боевые центры будут использоваться для подготовки военнослужащих из России и Белоруссии, практической отработки боевых задач и повышения уровня слаженности. Кроме того, бойцы обеих стран будут обмениваться опытом по вопросам боевого применения различных образцов вооружения, а также проходить обучение навыкам его использования.

