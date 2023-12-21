Названо число подготовленных Великобританией солдат ВСУ

Министерство обороны Великобритании подготовило 32 тысячи украинских военных

С начала специальной военной операции 32 тысячи украинских военных прошли обучение в Великобритании. Об этом заявило Министерство обороны Соединенного Королевства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Великобритания помогла подготовить 32 тысячи украинских военных для их борьбы за свободу. Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы успеть вернуться на передовую к Рождеству», — назвали число в министерстве.

Отмечается, что солдаты Вооруженных сил Соединенного Королевства организовали для украинцев рождественский праздник перед отправкой на фронт.

19 декабря стало известно о новом плане Украины и Великобритании по борьбе с Россией, главная цель которого — подорвать господство российского флота на Черном море. Ранее в Киеве также заявили, что Соединенное Королевство изучает возможности отправки собственных солдат на Украину.