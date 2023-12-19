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17:33, 19 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты новые планы Украины и Британии по борьбе с Россией

The Telegraph: Украина и Британия подпишут пакт о безопасности против России

Фото: Rosie Hallam / UK MOD / Reuters

Киев и Лондон подпишут десятилетний пакт о безопасности, направленный на борьбу с Россией и установление украинского контроля над Черным морем. О скорой ратификации документа сообщает издание The Telegraph.

Пакт носит название «Меморандум понимания» и содержит в себе обязательства Великобритании по поддержке борьбы Украины против России. Лондон обещает Киеву финансовую помощь и предоставит военно-морскую экспертизу. Внимание к Черному морю издание связывает с успехами Военно-морских силы (ВМС) Украины на этом участке фронта. Королевский флот Великобритании уже приступил к обучению украинских саперов борьбе с глубоководными минными заграждениями с помощью беспилотных подводных лодок.

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По мнению источника, близкого к переговорам, сделка демонстрирует, как для британской стороны важно, чтобы Украина продолжала воевать. Издательству также известно, что план включает в себя послевоенные гарантии безопасности для Киева: увеличение поставок вооружения для украинских ВМС и ужесточения режима антироссийских санкций.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в Лондоне будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на эти слова заявил, что позиция Запада не может изменить реальный ход событий украинского конфликта.

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      Глеб Палехов
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