В Грузии протестующие начали акцию с сожжением флагов ЕС
Сторонники грузинского антиевропейского движения «Альт-инфо» начали акцию с сожжением флагов Европейского союза (ЕС) в знак протеста. Об этом сообщает Pirveli.
Противники вступления в ЕС выражают недовольство арестом участника «Альт-Инфо» Лаши Шаухии, поджегшего 16 декабря флаг объединения на административном здании в городе Мцхета. Поводом для этого стало решение Евросоюза о начале переговоров о членстве Грузии.
В МВД Грузии сообщили журналистам, что все участники акции с сожжением флагов ЕС будут идентифицированы. Также в ведомстве заявили, что, предположительно, в ней принимают участие и священнослужители.
Ранее представители грузинского правительства и проевропейской оппозиции собрались в центре Тбилиси, чтобы отпраздновать получение страной статуса-кандидата в члены ЕС. Акция прошла по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.