В Киеве призвали украинцев быть взрослыми и ждать помощь от США в январе

Данилов предположил, что США примут решение о помощи Украине в январе

Вашингтон обязательно примет решение о предоставлении Киеву дополнительного финансирования. Ждать помощи от США и быть взрослыми украинцев призвал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

По его словам, у Киева есть понимание, что вопрос о выделении помощи Киеву будет рассматриваться в январе и, скорее всего, будет иметь позитивный результат.

«Не нужно никого успокаивать, потому что успокаивать нужно маленьких и больных. А со взрослыми нужно разговаривать по-взрослому. И я более чем уверен, что все взрослые понимают, о чем речь», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у Украины есть план «Б» на случай, если помощь все-таки не придет. Он заключается в продолжении ведения боевых действий.

Ранее западный колумнист Хэл Брэндс заявил, что даже если Киев получит крупную поддержку от США в следующем году, ему, возможно, придется экономить свои силы и «готовиться к следующему большому рывку — возможно, последнему большому рывку — в 2025 году».