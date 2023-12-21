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11:32, 21 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве призвали украинцев быть взрослыми и ждать помощь от США в январе

Данилов предположил, что США примут решение о помощи Украине в январе

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вашингтон обязательно примет решение о предоставлении Киеву дополнительного финансирования. Ждать помощи от США и быть взрослыми украинцев призвал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

По его словам, у Киева есть понимание, что вопрос о выделении помощи Киеву будет рассматриваться в январе и, скорее всего, будет иметь позитивный результат.

«Не нужно никого успокаивать, потому что успокаивать нужно маленьких и больных. А со взрослыми нужно разговаривать по-взрослому. И я более чем уверен, что все взрослые понимают, о чем речь», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у Украины есть план «Б» на случай, если помощь все-таки не придет. Он заключается в продолжении ведения боевых действий.

Ранее западный колумнист Хэл Брэндс заявил, что даже если Киев получит крупную поддержку от США в следующем году, ему, возможно, придется экономить свои силы и «готовиться к следующему большому рывку — возможно, последнему большому рывку — в 2025 году».

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      Алевтина Запольская
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