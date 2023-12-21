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16:23, 21 декабря 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины обвинили журналистов в извращении слов Умерова о Крыме

МО Украины: Bild извратило слова министра Умерова о сроках захвата Крыма

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Министерстве обороны (МО) Украины обвинили издание Bild в извращении слов главы МО Рустема Умерова о сроках захвата Крыма Вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом высказался присутствовавший на интервью спикер украинского ведомства Илларион Павлюк, сообщает издание «Страна.ua»

По его словам, во время беседы с журналистами Умеров выразил стопроцентную уверенность в захвате Крыма ВСУ в будущем, однако не говорил о том, что это произойдет в следующем году, и не называл иных конкретных сроков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал предположение, что украинские власти говорят о стратегических планах вернуть Крым в 2024 году, чтобы поднять интерес к теме конфликта с Россией.

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      Алевтина Запольская
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