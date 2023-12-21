В партии Порошенко прокомментировали получение им денег от властей Венгрии

«Евросолидарность»: полученные Порошенко деньги являются доходом от ценных бумаг

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность» прокомментировали выплаты политику от Министерства финансов Венгрии накануне его несостоявшейся встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В политсиле называли эту информацию манипулятивной и «вырванной из контекста», заявив, что перечисленные Порошенко деньги представляют собой доходы от государственных и корпоративных ценных бумаг, приобретением которых занимаются нанятые им инвестиционные управляющие. В партии уточнили, что за последнее время аналогичные доходы были также получены политиком из США, Великобритании и Франции.