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18:58, 21 декабря 2023Бывший СССР

В партии Порошенко прокомментировали получение им денег от властей Венгрии

«Евросолидарность»: полученные Порошенко деньги являются доходом от ценных бумаг

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность» прокомментировали выплаты политику от Министерства финансов Венгрии накануне его несостоявшейся встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В политсиле называли эту информацию манипулятивной и «вырванной из контекста», заявив, что перечисленные Порошенко деньги представляют собой доходы от государственных и корпоративных ценных бумаг, приобретением которых занимаются нанятые им инвестиционные управляющие. В партии уточнили, что за последнее время аналогичные доходы были также получены политиком из США, Великобритании и Франции.

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      Алевтина Запольская
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