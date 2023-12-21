В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами авиакомпании «Россия» в Пекин

Росавиация не получала информацию о проблемах «России» с полетами в Пекин

Росавиация не получала информации о проблемах авиакомпании «Россия» с полетами в Пекин. Так в ведомстве прокомментировали ситуацию с рейсами в аэропорт китайской столицы из Владивостока, Красноярска и Иркутска, заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

В источнике указано, что Росавиация не занимается аккредитацией перевозчиков за границей, это ответственность авиакомпаний. В ведомстве также отметили, что для аккредитации нужно подать комплект конкретных документов, срок их рассмотрения регламентирован.

«В Росавиацию не поступала информация — когда, в каком виде, по каким каналам происходила передача документации для аккредитации», — уточнил представитель российского федерального агентства.

Ранее авиакомпания «Россия» получила уведомление от аэропорта Дасин в Пекине об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Перевозчик обратился в Минтранс России за помощью в этой ситуации.