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10:10, 21 декабря 2023Путешествия

В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами авиакомпании «Россия» в Пекин

Росавиация не получала информацию о проблемах «России» с полетами в Пекин

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Росавиация не получала информации о проблемах авиакомпании «Россия» с полетами в Пекин. Так в ведомстве прокомментировали ситуацию с рейсами в аэропорт китайской столицы из Владивостока, Красноярска и Иркутска, заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

В источнике указано, что Росавиация не занимается аккредитацией перевозчиков за границей, это ответственность авиакомпаний. В ведомстве также отметили, что для аккредитации нужно подать комплект конкретных документов, срок их рассмотрения регламентирован.

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«В Росавиацию не поступала информация — когда, в каком виде, по каким каналам происходила передача документации для аккредитации», — уточнил представитель российского федерального агентства.

Ранее авиакомпания «Россия» получила уведомление от аэропорта Дасин в Пекине об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Перевозчик обратился в Минтранс России за помощью в этой ситуации.

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      Алина Черненко
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