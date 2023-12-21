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09:50, 21 декабря 2023Россия

В России подростки поставили мальчика на колени и задали ему вопрос о чушпане

В Приморье подростки поставили сверстника на колени и задали вопрос о чушпане

В городе Уссурийске Приморского края подростки поставили сверстника на колени. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Городовой Приморье».

На ролике голос за кадром спрашивает мальчика: «Кто чушпан?» «Я чушпан», — отвечает он. На другом фрагменте ребенка бьет еще один подросток, которого затем оттаскивают другие дети.

На жаргоне чушпаном называют людей, не ведущих криминальный образ жизни и не способных постоять за себя.

Ранее в Красноярске подростки завели школьника за гаражи и заставили его целовать их обувь. Также от мальчики потребовали извиниться перед девушкой за то, что он якобы угрожал ей и украл у нее деньги.

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      Алан Босиков
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