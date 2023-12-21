В Москве пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

МИД: Россия ответит на санкции ЕС против журналистов

Москва ответит на санкции ЕС против российских СМИ и журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

По ее мнению, «Брюссель собственными руками продолжает уничтожать остатки тех "ценностей", о сакральном значении которых беспрестанно разглагольствовали его представители».

В 12-м пакете санкций Евросоюза прописаны ограничительные меры против телеканалов «Царьград» и «Спас», а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран.