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21:35, 21 декабря 2023Мир

В Москве пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

МИД: Россия ответит на санкции ЕС против журналистов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look News

Москва ответит на санкции ЕС против российских СМИ и журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

По ее мнению, «Брюссель собственными руками продолжает уничтожать остатки тех "ценностей", о сакральном значении которых беспрестанно разглагольствовали его представители».

В 12-м пакете санкций Евросоюза прописаны ограничительные меры против телеканалов «Царьград» и «Спас», а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран.

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      Марина Совина
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