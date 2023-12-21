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13:46, 21 декабря 2023Россия

В России ребенок отравился молоком матери и попал в больницу

В Петербурге ребенок отравился молоком матери, спасти его не удалось

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Петербурге ребенок отравился грудным молоком матери и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

ЧП произошло еще в сентябре этого года. Тогда после экстренной госпитализации врачи поставили диагноз, который опровергли результаты проведенной экспертизы.

Исследование выявило содержание в крови и внутренних органах девочки наркотического вещества. Эксперты полагают, что наркотик мог попасть в организм ребенка вместе с материнским молоком. Девочка воспитывалась в неблагополучной семье, которая состоит на учете, отмечает канал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области годовалая девочка отравилась снегом. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам матери, ее дочь упала в сугроб и наелась снега.

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      Алан Босиков
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