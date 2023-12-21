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14:59, 21 декабря 2023Россия

В российском регионе рухнул дельтаплан

112: в Ставропольском крае рухнул дельтаплан

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Дельтаплан рухнул около поселка Мирный в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По их данным, двух человек спасти не удалось. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Другой информации о произошедшем на данный момент нет. Причины крушения неизвестны.

Ранее в этом же российском регионе произошло столкновение двух дельтапланов. Одного пострадавшего доставили в больницу. Второго спасти не удалось.

За десять дней до этого в Ставропольском крае два человека на дельтаплане упали на гору. Находившиеся на летательном аппарате люди были в тяжелом состоянии, на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб российского региона.

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      Никита Абрамов
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