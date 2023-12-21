В США захотели поднять пошлины на китайские электромобили

WSJ: власти хотят поддержать производителей США пошлинами на электромобили Китая

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает увеличение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили. Пошлины захотели поднять с целью поддержки отечественных производителей товаров экологически чистой энергии, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава государства оставил в силе пошлины для товаров китайского экспорта, введенные при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Пошлина в 25 процентов на ввоз электромобилей из КНР уже не дает китайским машинам захватить американский рынок, а дальнейшее ее увеличение вряд ли будет иметь ощутимые последствия в ближайшей перспективе, полагают журналисты издания.

По их данным, окончательное решение еще не принято и завершить оценку внешнеторговых тарифов планируется в начале 2024 года. Среди других товаров, которые могут быть обложены новыми пошлинами называют аккумуляторные блоки для электромобилей, а также продукцию для сферы солнечной энергетики.

Президент России Владимир Путин во время состоявшейся в Москве прямой линии объяснил, что китайское правительство, в отличие от европейских и, в частности, немецкого, активно выступает на стороне своих компаний, с чем и связаны их успехи на различных рынках.