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13:38, 21 декабря 2023Экономика

В США захотели поднять пошлины на китайские электромобили

WSJ: власти хотят поддержать производителей США пошлинами на электромобили Китая

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает увеличение тарифов на некоторые китайские товары, включая электромобили. Пошлины захотели поднять с целью поддержки отечественных производителей товаров экологически чистой энергии, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава государства оставил в силе пошлины для товаров китайского экспорта, введенные при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Пошлина в 25 процентов на ввоз электромобилей из КНР уже не дает китайским машинам захватить американский рынок, а дальнейшее ее увеличение вряд ли будет иметь ощутимые последствия в ближайшей перспективе, полагают журналисты издания.

По их данным, окончательное решение еще не принято и завершить оценку внешнеторговых тарифов планируется в начале 2024 года. Среди других товаров, которые могут быть обложены новыми пошлинами называют аккумуляторные блоки для электромобилей, а также продукцию для сферы солнечной энергетики.

Президент России Владимир Путин во время состоявшейся в Москве прямой линии объяснил, что китайское правительство, в отличие от европейских и, в частности, немецкого, активно выступает на стороне своих компаний, с чем и связаны их успехи на различных рынках.

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      Дмитрий Воронин
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