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21:20, 21 декабря 2023Мир

В США заявили об исчезновении украинской нации

Полковник Макгрегор: украинская нация практически перестала существовать
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Конфликт на Украине привел к практически полному исчезновению нации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в соцсети X.

Миллионы украинцев уехали из страны, а потери армии превысили 500 тысяч солдат, отметил военный. По его словам, украинская нация находится в коматозном состоянии.

Макгрегор добавил, что конфликт начался по вине США, спровоцировавших его. Россия, в свою очередь, всеми силами старалась избежать конфликта с Вашингтоном и НАТО, считает он.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила об угрозе демографической катастрофы на Украине. Согласно прогнозам, население страны составит от 26 до 35 миллионов человек в 2033 году.

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      Марина Совина
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