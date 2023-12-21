Полковник Макгрегор: украинская нация практически перестала существовать

Конфликт на Украине привел к практически полному исчезновению нации, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в соцсети X.

Миллионы украинцев уехали из страны, а потери армии превысили 500 тысяч солдат, отметил военный. По его словам, украинская нация находится в коматозном состоянии.

Макгрегор добавил, что конфликт начался по вине США, спровоцировавших его. Россия, в свою очередь, всеми силами старалась избежать конфликта с Вашингтоном и НАТО, считает он.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова предупредила об угрозе демографической катастрофы на Украине. Согласно прогнозам, население страны составит от 26 до 35 миллионов человек в 2033 году.