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17:03, 21 декабря 2023Мир

В США заявили об угрозе усиления России после победы над Украиной

Экс-подполковник США Виндман: НАТО придется воевать с РФ после поражения Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Поле поражения Украины НАТО придется воевать с еще более мощной Россией ради сохранения своего международного авторитета. Такое мнение в эфире MSNBC высказал экс-подполковник армии США Александер Виндман.

«Хотя НАТО расширилось и теперь мы сильны как никогда, на карту поставлен наш авторитет. Мы должны довести дело до конца. Если мы не сделаем этого и Украина потерпит поражение, тогда РФ окажется на пороге НАТО. Тогда мы окажемся в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется нам», — заявил он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в состав НАТО, ведь это чревато втягиванием всего альянса в российско-украинский конфликт, и Будапешт выступает против этого. «Членство Украины в НАТО означает, что мы [согласно статье 6 Устава НАТО о коллективной безопасности] были бы обязаны ввести войска [на украинскую территорию] уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — заявил политик.

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      Виктория Кондратьева
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