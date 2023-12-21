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09:57, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка метнула зажженный фейерверк в военкомат

В Волгограде женщина кинула зажженный фейерверк в холл военкомата

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде за попытку поджога военкомата задержана 41-летняя женщина, бросившая зажженный стреляющий фейерверк в холл военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Днем сестра-хозяйка местной детской больницы, находящаяся в декрете, пришла к зданию военного комиссариата Ворошиловского района города на улице Социалистической, подожгла 54-зарядный фейерверк и метнула его внутрь помещения, после чего бросилась бежать. Однако ее поймали охранявшие военкомат инспектор по делам несовершеннолетних и казак Всевеликого войска Донского.

Они передали задержанную полицейским, которые сейчас разбираются в мотивах ее поступка.

12 декабря сообщалось, что мошенники украли 29 миллионов рублей у женщины, бросившей коктейль Молотова в подольский военкомат в середине ноября. В течение полутора месяцев она отправляла денежные средства, а затем взяла еще два кредита под залог своих квартир и тоже отдала их аферистам. После этого злоумышленники убедили ее сделать коктейль Молотова и бросить его в здание военкомата. Сейчас она находится под домашним арестом по делу о попытке теракта, по ее заявлению возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Любовь Ширижик
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