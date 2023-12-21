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06:16, 22 декабря 2023Бывший СССР

Военные эксперты спрогнозировали переход ВС России к наступлению

«Известия»: военные эксперты спрогнозировали переход ВС России к наступлению
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военные эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют переход ВС России к наступлению на фоне провала украинского контрнаступления. По их мнению, для российской армии складываются благоприятные условия.

Доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев указал, что у ВСУ возникли трудности с восполнением людских и материальных ресурсов. Он указал на призывы украинским мужчинам, покинувших страну, вернуться на родину и присоединиться к вооруженным силам.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что наступление будет продиктовано логикой войны и стратегии ведения войн. По его мнению, российской армии в первую очередь нужно окончательно захватить воздушное пространство над полем боя. В таком случае, как говорит Шурыгин, «мы начнем использовать преимущество, которое у нас есть и в людях, и в технике, и в артиллерии».

Материал «Известий» посвящен выступлению главы Генштаба Валерия Герасимова на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе, мероприятие прошло 21 декабря. Герасимов поделился мнением, почему украинское наступление по факту провалилось и как может развиваться ситуация в будущем.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства, потери ВСУ с начала летнего контрнаступления составили почти 160 тысяч человек.

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      Марина Совина
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