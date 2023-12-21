Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:46, 21 декабря 2023Россия

Врач оценила вероятный запрет абортов в России и вспомнила Великую Отечественную

Заслуженный врач России Башмакова: запрет абортов не решит проблему рождаемости

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Запрет абортов не решит проблему рождаемости в России, а подобный опыт, который был после Великой Отечественной войны не принес ничего, кроме осложнений и роста сепсиса. Об этом заявила заслуженный врач страны, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию. И поэтому когда она уже решила прервать беременность, лучше дать время ей подумать, прислушаться к себе, и для этого сейчас у нас есть неделя тишины», — сказала она.

В случае, если женщина решила делать аборт, продолжила специалист, то его сделают в медицинском учреждении, что не будет считаться криминальным прерыванием беременности, сделанным не в стенах медорганизации.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
«Я была ужасно напугана» Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
«Я была ужасно напугана»Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
19 июля 2023

Врач пояснила, что опыт криминальных абортов был после Великой Отечественной войны. По ее словам, тогда это не принесло ничего, кроме роста осложнений и сепсиса. Башмакова отметила, что не вводить запрет абортов будет правильным для сохранения здоровья женщины.

Башмакова считает, что лучше работать на профилактику абортов, а также усилить контроль за соблюдением тех подходов, которые на данный момент внедрены. Она также призвала контролировать соблюдение этих подходов в частных медицинских клиниках.

13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение рождаемости в стране возможно за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли более 15 человек, десятки ранены

      Раскрыт источник удачи

      В США заявили об исчезновении украинской нации

      Адвокат основателя «Суммы» сообщил о невозможности этапирования его подзащитного

      Полиция Чехии связала стрельбу в Праге с трагедией в брянской гимназии

      Женщина запретила свекрам пить алкоголь в праздники и возмутилась их реакции

      Американец по ошибке просидел в тюрьме 48 лет. Все это время он боролся за свободу. Почему суд ему не верил?

      Учительница принесла в школу змею ради популярности в сети

      Дания разрешила США размещать войска на своей территории

      Новейший «Буян-М» провел электронные пуски «Калибрами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости