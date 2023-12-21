МО РФ: над Азовским морем система ПВО уничтожила ракету ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по территории России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По сообщению оборонного ведомства, ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря системой противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны уточнили, что попытка атаки объектов на территории России была совершена в районе 15:00.

К какому типу относилась сбитая ракета, не уточняется.

Известно, что подобная атака была совершена в ночь на 15 декабря. Тогда ВСУ выпустили по Мариуполю в Донецкой народной республике три дальнобойные ракеты.

Ранее на Украине пожаловались на хитрость ВКС России. Спикер Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем ПВО.

