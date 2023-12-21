Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 21 декабря 2023Россия

ВСУ выпустили ракету по территории России

МО РФ: над Азовским морем система ПВО уничтожила ракету ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по территории России. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По сообщению оборонного ведомства, ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря системой противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны уточнили, что попытка атаки объектов на территории России была совершена в районе 15:00.

К какому типу относилась сбитая ракета, не уточняется.

Известно, что подобная атака была совершена в ночь на 15 декабря. Тогда ВСУ выпустили по Мариуполю в Донецкой народной республике три дальнобойные ракеты.

Ранее на Украине пожаловались на хитрость ВКС России. Спикер Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      В Кремле ответили на вопрос о торжественном приеме в Новый год

      Пассажир с инвалидностью получил гнойную рану на рейсе британской авиакомпании

      Бездомный 100-килограммовый пес Кругетс сбросил 35 килограммов и начал ходить

      В Венгрии опровергли сговор с Турцией по вопросу вступления Швеции в НАТО

      Глава УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по Суперлиге

      Собчак объяснила последние изменения во внешности словами «немножко разжирела»

      ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

      Назван срок разблокировки иностранных активов россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости