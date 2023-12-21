Аналитик рассказал о массовом выходе из строя одного вида вооружений у ВСУ

Военный аналитик Прохватилов рассказал о массовом выходе из строя артиллерии ВСУ

Артиллерия Вооруженных сил Украины, поставленная Западом, начала массово выходить из строя. Этот вид вооружений оказался не приспособлен для затяжного конфликта высокой интенсивности. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Предоставленная Украине Западом артиллерия стала выходить из строя. Просто происходит износ механизмов, разрекламированных немецких гаубиц. А новым взяться неоткуда. Дело в том, что все западные артиллерийские системы создавались в расчете на один небольшой, краткосрочный конфликт, а не на затяжную войну высокой интенсивности», — объяснил Прохватилов.

По словам аналитика, при создании военной техники западный ВПК не использует высокопрочные, долговечные материалы, предпочитая более недолговечные конструкции, которые обеспечат непрекращающийся спрос на продукцию.

«В начала ХХ века компания Singer создала неубиваемые швейные машинки. Они вечные, пользовались большим спросом. Но, когда все закупили эти машинки, спрос на них, естественно, упал, ведь заменять их было не нужно. С тех пор и создается техника, быстро выходящая из строя. Так происходит со смартфонами, так же и с военной техникой Запада», — сказал эксперт.

Заменить изношенную технику новой, по его мнению, оперативно невозможно. Причина этого во многом заключается в продолжающемся торге американских ВПК-гигантов и правительства США.

«Они хотят 15-летние контракты. В противном случае, отказываются открывать новые производственные линии. Но, даже если им дадут эти контракты, ни за месяц, ни за полгода невозможно открыть новые линии и наладить выпуск техники и боеприпасов», — заключил Прохватилов.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что ВСУ ценой больших потерь смогли лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть тактическую зону обороны российских войск. Герасимов подчеркнул, что дополнительные поставки Киеву западного вооружения и ввод стратегических резервов не повлияли на ситуацию.

