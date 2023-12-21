Заместителя начальника УМВД задержали за превышение полномочий

В Петербурге задержали замначальника районного УМВД за превышение полномочий

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников полиции по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, один из задержанных — замначальника УМВД по Красносельскому району. Правоохранители причастны к фальсификации документа по нелегальному обороту алкогольной продукции. Это было сделано, для того чтобы привлечь бизнесмена не к уголовной, а к административной ответственности.

Если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из МВД и понесут наказание.

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