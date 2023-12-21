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22:55, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Зеленскому указали на его ошибку при общении с западными союзниками

NBC: тактика морального шантажа Зеленского в США навредила ему самому
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ходе поездки в США украинский президент Владимир Зеленский прибег к шантажу в попытке добиться финансирования, однако это сыграло с ним злую шутку. Такую точку зрения высказал телеканал NBC.

Отмечается, что визит главы государства не принес результата, поскольку Зеленский использовал ошибочную тактику. Так, выступая в Вашингтоне, политик призвал «не предавать» Украину, что, по мнению британского политолога Марка Галеотти, было воспринято как завуалированный удар по Западу.

По его словам, Зеленский вернулся из поездки в США разочарованным и выглядел слабее. Аналитик также отметил, что украинцы перестают воспринимать президента как «чудотворца» и начинают сомневаться в его способности решить все проблемы.

Глава Украины прибыл в США 11 декабря. Он раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине. Также Зеленский вновь попросил предоставить военную помощь Киеву.

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      Марина Совина
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