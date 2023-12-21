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21:04, 21 декабря 2023Забота о себе

Женщина запретила свекрам пить алкоголь в праздники и возмутилась их реакции

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Не пьющая алкоголь женщина запретила родственникам употреблять спиртное во время рождественской вечеринки у себя дома и возмутилась их реакции. Пост с размышлениями о конфликте вокруг праздника она опубликовала на форуме Reddit.

По словам женщины, ее свекры любят алкогольные напитки. «Семья моего мужа обожает пить. Каждый праздник сопровождается литрами вина и коктейлей. Сама я никогда не пила: мой отец был алкоголиком, и я считаю ребячеством неумение веселиться без спиртного», — объяснила она свою позицию.

В 2023 году женщина пригласила всю семью к себе на Рождество, однако уточнила, что алкоголь в доме будет под запретом. Никто не возразил ей в лицо, однако вскоре автор поста узнала, что сестра мужа тоже позвала всю семью на рождественскую вечеринку, где будет алкоголь. Более того, муж женщины стал настаивать на том, чтобы и они пошли к его сестре. «Мы приглашены, он говорит, что нам нужно пойти и не устраивать скандал. Но я не пойду. Это просто невежливо. Теперь муж сердится на меня, ведь я заставляю его сидеть в Рождество дома со мной. Но в этом году была моя очередь принимать гостей в праздник, и я выбрала трезвость», — объяснила свою позицию она.

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Тем не менее комментаторы поддержали мужа женщины, а не ее саму. Они отметили, что это общий семейный праздник, а не ее день рождения или свадьба, и потому нельзя заставлять всех играть по ее правилам.

Ранее коуч Дейдре Сандерс подсказала брошенной женщине способ ответить на унижения от бывшей свекрови. По словам специалистки, мать бывшего партнера оскорбляет ее, потому что чувствует ответственность за поведение сына и хочет его оправдать.

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      Александра Лисица
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