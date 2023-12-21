Женщина запретила свекрам пить алкоголь в праздники и возмутилась их реакции

Не пьющая алкоголь женщина запретила родственникам употреблять спиртное во время рождественской вечеринки у себя дома и возмутилась их реакции. Пост с размышлениями о конфликте вокруг праздника она опубликовала на форуме Reddit.

По словам женщины, ее свекры любят алкогольные напитки. «Семья моего мужа обожает пить. Каждый праздник сопровождается литрами вина и коктейлей. Сама я никогда не пила: мой отец был алкоголиком, и я считаю ребячеством неумение веселиться без спиртного», — объяснила она свою позицию.

В 2023 году женщина пригласила всю семью к себе на Рождество, однако уточнила, что алкоголь в доме будет под запретом. Никто не возразил ей в лицо, однако вскоре автор поста узнала, что сестра мужа тоже позвала всю семью на рождественскую вечеринку, где будет алкоголь. Более того, муж женщины стал настаивать на том, чтобы и они пошли к его сестре. «Мы приглашены, он говорит, что нам нужно пойти и не устраивать скандал. Но я не пойду. Это просто невежливо. Теперь муж сердится на меня, ведь я заставляю его сидеть в Рождество дома со мной. Но в этом году была моя очередь принимать гостей в праздник, и я выбрала трезвость», — объяснила свою позицию она.

Тем не менее комментаторы поддержали мужа женщины, а не ее саму. Они отметили, что это общий семейный праздник, а не ее день рождения или свадьба, и потому нельзя заставлять всех играть по ее правилам.

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