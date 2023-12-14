Брошенной женщине подсказали способ ответить на обвинения бывшей свекрови

Нельзя позволять бывшей свекрови высказывать оскорбительные комментарии и обвинения, считает писательница и секс-коуч Дейдре Сандерс. Способ ответить на унижения и поставить на место родственницу она подсказала в ответ на письмо от брошенной женщины в The Sun.

За помощью к Сандерс обратилась 35-летняя читательница, чей сожитель оставил ее и общих детей ради любовницы. По словам женщины, она стала замечать, что мужчина стал реже бывать дома, но списывала это на то, что он готовится сделать ей предложение. Настоящую причину его отсутствия она узнала из сообщения, которое мужчина отправил, когда собрал вещи и съехал к другой женщине.

С тех пор, по словам читательницы, она ни разу не видела бывшего возлюбленного. При этом если мужчина хочет увидеться с их общими детьми, то отправляет за ними свою мать, которая приходит и забирает их на весь день.

Хоть я злюсь на его поведение, я понимаю, что детям нужно видеться с отцом и не препятствую этому. Но я боюсь встречаться с его матерью, которая, кажется, считает своим долгом защищать сына и унижать меня при каждой возможности из письма анонимной читательницы

По словам читательницы, во время последней встречи свекровь накричала на нее и обвинила в том, что та сама виновата в уходе мужа, так как мало занималась с ним сексом. Теперь, говорит женщина, она чувствует себя униженной и боится следующей встречи.

В ответ на письмо Сандерс объяснила, что мать бывшего партнера ведет себя таким образом, потому что чувствует ответственность за поведение сына и хочет его оправдать. Однако, по мнению коуча, эти эмоции не дают ей право унижать и оскорблять женщину, а также перекладывать на нее вину.

Дайте ей понять, что детям полезно поддерживать отношения и с ней, и с отцом, но вы не приветствуете высказываний, которые оправдывают поведение бывшего партнера Дейдре Сандерс секс-коуч

Сандерс добавила, что читательнице нужно ясно понимать, что ее бывший сожитель и его мать ведут себя непорядочно и жестоко. В этой ситуации, считает коуч, нужно искать поддержку у других людей и оберегать себя от негативных комментариев.

Ранее коуч по отношениям Джейн Грин дала совет женщинам, которые боятся интимной близости после трудных родов. Она посоветовала честно рассказать мужу о травмирующем опыте и попросить его проявить терпение.