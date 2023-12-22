Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:01, 22 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен источник органики в астероиде Рюгу

Science: источником органики в астероиде Рюгу оказалось холодное пространство

Фото: Jeremy Thomas / Unsplash

Ученые Университета Кертина в Австралии обнаружили, что полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), извлеченные из астероида Рюгу и метеорита Мерчисон, вероятно, образовались в холодных областях межзвездного пространства, а не рядом с горячими звездами, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты провели лабораторный изотопный анализ органических веществ (нафталина, флуорантена, пирена, фенантрена и антрацена) в образцах астероида Рюгу, собранных космическим кораблем «Хаябуса-2». Оказалось, что два ядра изотопа углерода-13 встречаются в одной и той же молекуле чаще, чем можно было бы ожидать, если бы углерод-13 был случайным образом включен в ПАУ.

Эксперименты показали, что изотоп углерода-13 встречается часто в тех образцах, что подвергались влиянию температуры ниже ста кельвинов. Такой результат продемонстрировал, что источником по крайней мере некоторых из ПАУ в астероиде Рюгу (нафталин, флуорантен, пирен) являлись холодные межзвездные облака. Таким образом, эти вещества должны были предшествовать возникновению Солнечной системы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Байден разрешил вводить санкции за сделки с российским ОПК

      Самая красивая девушка России ответила на вопрос о падающей рождаемости

      Обнаружен источник органики в астероиде Рюгу

      Воевавший за Украину гражданин Грузии предстанет перед российским судом

      Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

      Избиение российского полицейского в кальянной попало на видео

      Китайские компании резко обеднели из-за ограничения видеоигр в стране

      Вечеринку Ивлеевой сравнили с кокаиновыми оргиями элиты времен Первой мировой

      Стоимость морских перевозок взлетела из-за ракетных атак на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости