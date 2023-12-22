Обнаружен источник органики в астероиде Рюгу

Science: источником органики в астероиде Рюгу оказалось холодное пространство

Ученые Университета Кертина в Австралии обнаружили, что полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), извлеченные из астероида Рюгу и метеорита Мерчисон, вероятно, образовались в холодных областях межзвездного пространства, а не рядом с горячими звездами, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты провели лабораторный изотопный анализ органических веществ (нафталина, флуорантена, пирена, фенантрена и антрацена) в образцах астероида Рюгу, собранных космическим кораблем «Хаябуса-2». Оказалось, что два ядра изотопа углерода-13 встречаются в одной и той же молекуле чаще, чем можно было бы ожидать, если бы углерод-13 был случайным образом включен в ПАУ.

Эксперименты показали, что изотоп углерода-13 встречается часто в тех образцах, что подвергались влиянию температуры ниже ста кельвинов. Такой результат продемонстрировал, что источником по крайней мере некоторых из ПАУ в астероиде Рюгу (нафталин, флуорантен, пирен) являлись холодные межзвездные облака. Таким образом, эти вещества должны были предшествовать возникновению Солнечной системы.