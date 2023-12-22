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20:31, 22 декабря 2023Наука и техника

На Android-смартфонах появится популярная функция из iPhone

Android Authority: на Android добавят индикатор состояния аккумулятора

Фото: Daniel Romero / Unsplash

В Android-смартфоны добавят инструмент, который позволит контролировать состояние аккумулятора. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты обратили внимание на бета-версию Android 14, в настройках которой нашли новый пункт меню — «Состояние батареи». При переходе в раздел система показывает количество циклов полной зарядки устройства — это один из популярных показателей ресурса аккумулятора.

По словам авторов медиа, подобный индикатор состояния появился на смартфонах Apple еще несколько лет назад. С его помощью владельцы устройств могут оценивать ресурс батареи iPhone.

Специалисты отметили, что состояние аккумулятора также отображается в процентах. Авторы привели пример, что телефон Google Pixel 8 может иметь максимальную емкость батареи 90 процентов. Это означает, что его фактическая емкость снизилась с 4575 до 4118 миллиампер-часов.

Судя по информации из бета-версии, Google намерена предоставлять пользователям больше данных о батарее. Кроме количества циклов и емкости в настройках можно будет посмотреть серийный номер аккумулятора.

Ранее блогер Маркес Браунли назвал Google Pixel 8 лучшим смартфоном 2023 года. Также в список вошли iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Asus Zenfone 10.

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      Андрей Ставицкий
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