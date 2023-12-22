Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

Reuters: жители Гриндавика не вернутся домой к Рождеству из-за извержения

Жители города Гриндвик в Исландии не смогут вернуться домой к Рождеству из-за извержения вулкана. О том, что бедствие разрушило рождественские надежды граждан, сообщает Reuters.

Местным жителям рыбацкого городка с населением четыре тысячи человек разрешили забрать вещи и подарки, однако власти подчеркнули, что оставаться в домах надолго все еще опасно. Для некоторых жителей это Рождество станет первым, которое они проведут вне дома.

Извержение вулкана повредило дороги и многие здания в населенном пункте. Неизвестно, когда жители смогут вернуться в город и покроет ли страховка полную стоимость нанесенного ущерба.

Извержение вулкана недалеко от Гриндвика началось вечером 18 декабря и стало четвертым за последние три года. Население города начали эвакуировать в начале ноября. По словам ученых, последнее извержение оказалось гораздо сильнее предыдущих на полуострове Рейкьянес.