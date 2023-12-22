Бойца «Азова» осудили на 20 лет за расстрел машин с мирными жителями Мариуполя

В ДНР осудили бойца «Азова», расстрелявшего машины с мирными жителями Мариуполя

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к 20 годам лишения свободы бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игоря Потапова, расстрелявшего автомобильную колонну с мирными жителями Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, 30-летний оператор наводчика «БТР» Потапов и другие украинские военные на боевой позиции в Мариуполе стали стрелять из автоматов и пулеметов в движущиеся по дороге четыре гражданских автомобиля. На зеркалах и ручках дверей машин были видны белые ленты, которые обозначали их принадлежность к гражданскому транспорту. Отмечается, что трое мужчин погибли, а одному удалось спастись.

Военный признан виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 3 статьи 30, пунктов «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в ДНР девять бойцов бригады «Азов» получили от 23 до 25 лет тюремного заключения.