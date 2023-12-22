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12:45, 22 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего первого вице-премьера Украины Ярему объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего первого вице-премьера Украины Ярему

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МВД России объявило в розыск бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему, сообщает ТАСС.

В базе данных министерства не указывается, по какой статье ведется розыск. Однако ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил Яреме заочное обвинение. По данным ведомства, он принимал преступное решение о начале антитеррористической операции в Донбассе.

Ярема занимал должность первого вице-премьер-министр Украины с февраля по июнь 2014 года.

21 декабря МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом).

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      Илона Палей
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