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16:40, 22 декабря 2023Из жизни

Мужчина назвался Капитаном Америкой и попытался встретиться с генералом

В США мужчина назвался Капитаном Америкой и попытался проникнуть на базу ВВС

Фото: MARK / Wikimedia

В США задержали мужчину, который заявил, что является супергероем франшизы Marvel, и попытался проникнуть на военную базу в штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в ноябре на авиабазе ВВС США Макдилл недалеко от города Тампа. К блокпосту базы подъехал мужчина на автомобиле и потребовал, чтобы его пропустили внутрь. Он утверждал, что «должен встретиться с генералом для передачи совершенно секретной информации».

Когда мужчину попросили представиться, он назвался Капитаном Америкой и членом Командования специальных операций США. Когда его попросили покинуть территорию, он заявил, что будет каждый день приезжать на блокпост, пока его не пропустят. При этом, переругиваясь с военными, он пытался достать из автомобиля некую сумку.

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В конце концов американец согласился предъявить документы. Оказалось, что его зовут Барух Рош, ему 33 года и раньше он служил в ВВС. Мужчину задержали. При обыске в его машине обнаружили винтовку Colt AR-15 и пять снаряженных магазинов к ней.

После на место прибыли полицейские и допросили Роша. Вскоре стало известно, что мужчину принудительно госпитализировали, так как он находился в состоянии тяжелого психоза и мог причинить вред себе и окружающим.

Ранее сообщалось, что в США женщина проникла на территорию предприятия SpaceX. 41-летняя американка заявила, что является женой Илона Маска.

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      Никита Савин
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