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16:19, 28 сентября 2023Из жизни

Неизвестная женщина назвалась женой Илона Маска и проникла на предприятие SpaceX

В США назвавшая себя женой Илона Маска женщина проникла на предприятие SpaceX

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В США неизвестная женщина проникла на территорию предприятия SpaceX и заявила, что является женой миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

Полиция обнаружила 41-летнюю Су Юн Будро в здании предприятия в городе Браунсвилл, штат Техас, 25 сентября. Когда женщину попросили представиться, она назвала себя женой Илона Маска. Будро вывели с охраняемой территории и призвали держаться подальше от предприятия. Несмотря на предупреждения, на следующий день она вновь появилась в запретной зоне. Женщина настаивала, что направляется к своему «мужу».

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Будро арестовали и обвинили в преступном проникновении на территорию предприятия. В настоящее время она находится под стражей. Отмечается, что на фотографии обвиняемой, сделанной во время ареста, кожа вокруг одного из ее глаз отекла и покраснела. О причинах этого не сообщается.

Ранее сообщалось, что Илон Маск помешался на игре The Battle of Polytopia и подсадил на нее свою девушку, партнеров, родственников и знакомых. Миллиардер утверждал, что многому научился благодаря игре и даже сформулировал на ее основе несколько правил, которыми, по его мнению, можно руководствоваться в жизни и бизнесе.

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    Алиса Удовик
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