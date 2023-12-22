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19:32, 22 декабря 2023Экономика

Последствия запрета на импорт российской рыбы оценили

ВАРПЭ: запрет импорта российской рыбы ударит по американским потребителям

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Решение США запретить импорт лосося, трески, минтая и краба из России в первую очередь ударит по американским потребителям. Так последствия новых ограничений со стороны американских властей оценил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, его цитирует РИА Новости.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — пояснил он.

По словам представителя ВАРПЭ, из-за ограничений на ввоз российского краба стоимость продукции в американской HoReCa выросла на фоне дефицита. За последние десять лет вылов трески в США снизился почти вдвое, и отсутствие поставок из России усугубит ситуацию на рынке. Рыба стала одним из самых торгуемых на мировом рынке видов продовольственных товаров, и подобные решения со стороны США «разрушают мировой рыбный рынок в целом, создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции», добавил Зверев.

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После решения США ценные бумаги одного из основных поставщиков рыбы, российской «Инарктики» (бывшая «Русская Аквакультура»), стали резко дешеветь. На момент открытия акции компании на Мосбирже стоили 855 рублей за штуку, на максимуме они опускались до 763 рублей.

Минфин США ввел санкции против российской рыбной промышленности 22 декабря. Ограничения затронули импорт лосося, трески и краба, а также продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы.

В июле власти России запретили поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Под ограничения попал импорт товаров из Евросоюза, США и Норвегии.

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      Вячеслав Агапов
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