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15:56, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Мать звезды «Пацанок» отреагировала на сообщения о ее смерти

Фанатские группы шоу «Пацанки» сообщили о смерти звезды проекта Дианы Янголенко

Фото: Unsplash

Мать экс-участницы реалити-шоу «Пацанки» Дианы Янголенко назвала бредом сообщения о смерти дочери. На слухи она отреагировала в беседе с информагентством «Регнум».

«Журналисты ИА "Регнум" дозвонились до мамы Дианы Татьяны Адысевой, которая после вопросов о дочери раздраженно ответила, что "никаких комментариев про это бред давать не будет"», — говорится в публикации. Отмечается, что бабушка бывшей участницы реалити-проекта также не в курсе предполагаемой смерти Янголенко.

О том, что звезда «Пацанок» ушла из жизни, в пятницу, 22 декабря, заявили фанатские группы телепроекта во «ВКонтакте» и Telegram. Утверждается, что перед смертью она употребила алкоголь с галлюциногенными грибами. Некоторые сообщества при этом ссылались на слова бойфренда Янголенко.

Диана Янголенко — уроженка Норильска. Участвовала в седьмом сезоне шоу «Пацанки» на канале «Пятница!», где дошла до финала. На проекте она рассказывала, что в прошлом была зависима от наркотиков.

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      Олег Давыдов
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