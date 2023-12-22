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11:39, 22 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта польза низкоуглеводной диеты для диабетиков

The Lancet Regional Health: низкоуглеводная диета снижает уровень глюкозы

Фото: Jan Sedivy / Unsplash

Ученые Гетерборгского университета в Швеции раскрыли пользу умеренной низкоуглеводной диеты для взрослых с диабетом первого типа. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

Специалисты проанализировали данные о 54 взрослых людях, страдающих инсулинозависимым диабетом, которых случайным образом распределяли на традиционную диету и умеренную низкоуглеводную диету. Обе диеты включали овощи, богатые клетчаткой источники углеводов, ненасыщенные жиры, орехи, семена и бобовые. Уровни глюкозы в крови регистрировались каждые 15 минут в течение 16 недель.

Оказалось, что участники, соблюдающие низкоуглеводную диету, проводят больше времени в целевом диапазоне уровня глюкозы, в котором должны находиться люди с диабетом первого типа. Увеличение времени в пределах целевого диапазона составило в среднем 68 минут в день по сравнению с традиционной диетой.

Исследователи не увидели никаких доказательств побочных эффектов. Уровни холестерина и артериального давления были одинаковыми для обеих диет.

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      Александр Еникеев
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