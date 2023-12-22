Дубайская домохозяйка пожаловалась на тяготы жизни жены миллионера

Блогерша по имени Соуди, которая ведет блог в TikTok под ником @soudiofarabia, пожаловалась на минусы жизни с мужем-миллионером Джамалом. На ролик дубайской домохозяйки обратило внимание издание The Sun.

По словам Соуди, быть женой миллионера — это настоящая работа, которая ее изнуряет. В доказательство она показала инкрустированные драгоценными камнями туфли бренда Jimmy Choo, дорогую шубу, которую подает ей муж, и себя в вечернем платье. «Больно носить туфли с бриллиантами. Трудно тратить столько денег, сколько возможно, и на каждой вечеринке выглядеть на десять из десяти», — призналась она.

Кроме того, Соуди опубликовала видео из маникюрного салона и показала тарелку с суши в ресторане. «Проводить по три часа в салоне в день ради совершенства и оставаться голодной, чтобы был аппетит для мишленовских блюд», — продолжила девушка. Тяготами своей жизни она также назвала необходимость заботиться о муже и его семье, а также всегда быть готовой ко внезапным деловым поездкам и остановкам в роскошных отелях.

Ранее блогерша из города Бернли, Великобритания, Мел Мун и ее молодой муж Альфи рассказали о минусах отношений с большой разницей в возрасте. 43-летняя Мел замужем за 30-летним Альфи уже два года. По словам пары, из-за внушительной разницы в возрасте их часто принимают за мать и сына.