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04:05, 22 декабря 2023Забота о себе

Дубайская домохозяйка пожаловалась на тяготы жизни жены миллионера

Фото: Unsplash

Блогерша по имени Соуди, которая ведет блог в TikTok под ником @soudiofarabia, пожаловалась на минусы жизни с мужем-миллионером Джамалом. На ролик дубайской домохозяйки обратило внимание издание The Sun.

По словам Соуди, быть женой миллионера — это настоящая работа, которая ее изнуряет. В доказательство она показала инкрустированные драгоценными камнями туфли бренда Jimmy Choo, дорогую шубу, которую подает ей муж, и себя в вечернем платье. «Больно носить туфли с бриллиантами. Трудно тратить столько денег, сколько возможно, и на каждой вечеринке выглядеть на десять из десяти», — призналась она.

Кроме того, Соуди опубликовала видео из маникюрного салона и показала тарелку с суши в ресторане. «Проводить по три часа в салоне в день ради совершенства и оставаться голодной, чтобы был аппетит для мишленовских блюд», — продолжила девушка. Тяготами своей жизни она также назвала необходимость заботиться о муже и его семье, а также всегда быть готовой ко внезапным деловым поездкам и остановкам в роскошных отелях.

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      Александра Лисица
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