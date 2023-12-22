В МВД Эстонии заявили, что не станут высылать военнообязанных украинцев

Эстония не станет высылать военнообязанных украинцев на родину и не получала от Киева таких просьб. Об этом заявил глава департамента Министерства внутренних дел (МВД) республики Янек Мяги, передает Postimees.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила», — сказал Мяги.

Он подчеркнул, что у Киева нет оснований запрашивать выдачу граждан, так же как у Эстонии нет оснований их выдавать.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил об инициативе призвать на службу в ряды украинской армии выехавших за рубеж граждан. Он пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну, но не уточнил, какими именно они будут.