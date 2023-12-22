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17:15, 22 декабря 2023Бывший СССР

Эстония не станет высылать военнообязанных украинцев на родину

В МВД Эстонии заявили, что не станут высылать военнообязанных украинцев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония не станет высылать военнообязанных украинцев на родину и не получала от Киева таких просьб. Об этом заявил глава департамента Министерства внутренних дел (МВД) республики Янек Мяги, передает Postimees.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила», — сказал Мяги.

Он подчеркнул, что у Киева нет оснований запрашивать выдачу граждан, так же как у Эстонии нет оснований их выдавать.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил об инициативе призвать на службу в ряды украинской армии выехавших за рубеж граждан. Он пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну, но не уточнил, какими именно они будут.

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      Алевтина Запольская
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