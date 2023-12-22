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06:02, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Фото школьного обеда в США возмутило пользователей сети

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit под ником addicted2outrage показал на портале фотографию обеда, подаваемого в одной из школ в США. Комментаторов возмутил набор и внешний вид блюд, многие назвали их едой для заключенных.

На снимке видно, что обед состоит из картофеля с кетчупом, небольшого сэндвича с сыром и колбасой и салата с обилием майонеза. Автор поста пояснил, что еда стоила 1,6 доллара и подавалась в одной из школ на юго-западе штата Вирджиния.

«Это нездоровая пища», «Это даже близко не питательный обед», «Отвратительно», «Выглядит как тюремная еда», «Похоже на еду в окружной тюрьме», «Я бы съел такое, только если бы мне заплатили», — возмутились комментаторы. Вместе с тем некоторые пользователи заявили, что обед выглядит удовлетворительно и соответствует своей стоимости.

Ранее на Reddit стало популярным фото бесплатного школьного обеда в Калифорнии. Многие пользователи похвалили набор еды для школьников и указали, что во время учебы им подавали менее разнообразную и полезную пищу.

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      Олег Давыдов
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