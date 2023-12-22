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21:01, 22 декабря 2023Мир

Германия поставила Украине ЗСУ Gepard и дроны Vector

Германия за неделю поставила Украине три ЗСУ Gepard и десять БПЛА Vector

Фото: Christian Charisius / GM / JOH / CHA / Reuters

Германия за неделю поставила Украине три зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ФРГ поставила две бронированные машины Wisent 1, а также боеприпасы для всех видов поставленной техники, включая снаряды для танков Leopard 2A6.

Дополнительно сообщается, что Берлин заложил 8 миллиардов евро на поставки вооружений Украине. В общей сумме Германия выделила более 25 миллиардов евро Киеву, включая гуманитарную и финансовую сферы.

Ранее министр Германии Марко Бушман заявил, что ФРГ не будет выдавать украинских беженцев для службы в армии. Он также добавил, что правительство стремится, чтобы большее число людей с Украины были трудоустроены и меньшее число жило на пособие.

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      Максим Габриелян
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