Герой России заявил о завершении СВО в 2024 году

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ поставят точку в СВО на Украине в 2024 году

Россия поставит точку в специальной военной операции (СВО) на Украине в 2024 году. Об успехах ВС РФ и близящемся завершении конфликта заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас действительно дела на данный момент обстоят очень хорошо. Бойцы ежедневно продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты, которые он на протяжении пяти-шести месяцев штурмовал, выбивая оттуда наших бойцов; в принципе, (противник — прим. «Ленты.ру») понес огромные потери», — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что ВС РФ действуют намного грамотнее, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ), и продвижение и захват тех же территорий происходит с гораздо меньшими потерями в рядах российских военнослужащих.

«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — подчеркнул герой РФ, отметив, что, по его мнению, Россия де-факто уже одержала победу, а украинцы и мировые лидеры уже осознали, что произошел перелом. Теперь, считает Алаудинов, нужно «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

Ранее в Верховной Раде назвали победу ВСУ в конфликте маловероятной. По словам секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, у России есть ресурсы, чтобы вести бои годами, в то время как у Украины нет оружия, которое могло бы изменить ход боевых действий.