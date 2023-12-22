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10:53, 22 декабря 2023Наука и техника

Cлившего GTA VI хакера направили на пожизненное лечение

BBC: выложившего в сеть GTA VI хакера приговорили к бессрочному лечению

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

18-летнего хакера Ариона Куртажа, выложившего в сеть материалы будущей игры GTA VI, приговорили к бессрочному лечению. Об этом сообщает BBC.

Во время слушаний в четверг суд получил информацию, что во время пребывания под стражей обвиняемый в сливе материалов Rockstar проявлял агрессию. Оценка психического здоровья показала, что Куртадж «продолжал выражать намерение как можно скорее вернуться к киберпреступности». Хакер страдает аутизмом.

В результате судья Патрисия Лис направила Ариона Куртажа на пожизненное содержание в больнице. Куртаж будет находиться под контролем врачей, пока специалисты не определят, что он больше не представляет опасности для общества.

Журналисты подчеркнули, что Куртадж опубликовал 90 видеороликов геймплея GTA VI в сентябре 2022 года. При этом в это время он находился в отеле под охраной полиции. Также он совершал атаки на Nvidia и Uber. 17-летнего соучастника Ариона Куртажа приговорили к 18 месяцам общественного заключения.

В конце сентября 2022 года полиция Лондона задержала подростка, которого называют ответственным за слив конфиденциальной информации студии Rockstar. Злоуиышленника заподозрили в связях с хакерской группировкой Lapsus$.

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      Андрей Ставицкий
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