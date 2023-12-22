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13:11, 22 декабря 2023Россия

Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: со стороны Украины предпринята попытка атаки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Со стороны Украины была предпринята попытка атаки по Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Навлинского района с помощью БПЛА», — написал глава области.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

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Ранее стало известно, что два человека пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Сопычи Погарского района Брянской области. Помимо того, в результате обстрела повреждено производственное помещение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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