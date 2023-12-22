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17:10, 22 декабря 2023Экономика

Иранский автопроизводитель прокомментировал новости о возможном уходе из России

Иранский производитель Saipa опроверг новости об уходе из России

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Globallookpress.com

Иранский производитель автомобилей Saipa опроверг новости об уходе из России. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Autonews.

Saipa открыла первый официальный дилерский центр в России в августе 2023 года. Начало продаж назначили на сентябрь, однако в начале осени официальный дистрибьютор компании, ООО «Бест Моторс», заявил о сворачивании импорта машин бренда. Решение объяснили изменением экономических условий, в частности, повышением утилизационного сбора.

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Другой дилер торговой марки, компания «Лаки Кэренси», заявил, что машины SAIPA уже прошли необходимые испытания и до конца 2023 года должны получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС), без которого продажи автомобилей невозможны на территории России. По словам представителя дистрибьютора, в процессе сертификации машин фирма столкнулась с неожиданными требованиями, из-за чего реализацию отложили.

Ранее представители дилерского цента Major Auto подсчитали, что автомобили иранской фирмы будут продаваться в России по цене от 1,22 миллиона рублей. Первыми на рынок попадут кросс-хетч Quik, родственный Lada Granta и седан Saina S, созданные на платформе Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Также в России появится четырехдверный Shahin, созданный на базе Toyota B по цене 2,05 миллиона рублей.

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      Вячеслав Агапов
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