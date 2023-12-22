Иранский автопроизводитель прокомментировал новости о возможном уходе из России

Иранский производитель Saipa опроверг новости об уходе из России

Иранский производитель автомобилей Saipa опроверг новости об уходе из России. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Autonews.

Saipa открыла первый официальный дилерский центр в России в августе 2023 года. Начало продаж назначили на сентябрь, однако в начале осени официальный дистрибьютор компании, ООО «Бест Моторс», заявил о сворачивании импорта машин бренда. Решение объяснили изменением экономических условий, в частности, повышением утилизационного сбора.

Другой дилер торговой марки, компания «Лаки Кэренси», заявил, что машины SAIPA уже прошли необходимые испытания и до конца 2023 года должны получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС), без которого продажи автомобилей невозможны на территории России. По словам представителя дистрибьютора, в процессе сертификации машин фирма столкнулась с неожиданными требованиями, из-за чего реализацию отложили.

Ранее представители дилерского цента Major Auto подсчитали, что автомобили иранской фирмы будут продаваться в России по цене от 1,22 миллиона рублей. Первыми на рынок попадут кросс-хетч Quik, родственный Lada Granta и седан Saina S, созданные на платформе Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Также в России появится четырехдверный Shahin, созданный на базе Toyota B по цене 2,05 миллиона рублей.

