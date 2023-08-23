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11:17, 23 августа 2023Экономика

Иранский производитель Saipa назвал цены на свои автомобили для России

Autonews: иранские автомобили Saipa в России будут стоить от 1,22 млн рублей

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Стоимость автомобилей Saipa будет начинаться от 1,22 миллиона рублей. Расценки на машины иранского бренда назвали Autonews представители дилерского цента Major Auto, который займется их реализацией на территории России.

Первым автомобилем, доступным россиянам, станет кросс-хетч Quik, родственный Lada Granta. Он создан на модернизированной версии ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года и оснащен атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Машину можно приобрести с механической или автоматической коробкой передач, с подогревом сидений, системой ABS и подушками безопасности. Ее стоимость стартует от 1,5 миллиона рублей.

Помимо модели Quik, на территории страны будут продавать седан Saina S, созданный на той же платформе. В этом кузове автомобиль можно приобрести за 1,2 миллиона рублей. Третьей модификацией, что появится в России, будет четырехдверный Shahin, построенный на Toyota B с турбированным 1,5-литровым двигателем, по цене 2,05 миллиона рублей.

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Ранее стало известно, что иранский бренд решил локализовать производство своих автомобилей в России. Первыми планируют запустить производство седанов Shahin и P90 — вторая модель представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения. Оба автомобиля собираются оснащать механической или автоматической коробкой передач от китайской компании DAE. Собирать машины начнут на бывших мощностях Renault-Nissan.

По словам российского посла в Тегеране Алексея Дедова, автоконцерн Iran Khodro собирался к концу марта 2023-го поставить в Россию две тысячи автомобилей, а SAIPA — более 20 тысяч машин. Однако продажи пришлось отложить, так как холдинги недооценили сложности, связанные с самостоятельной продажей машин.

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    Вячеслав Агапов
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