Изнасиловавшего женщину в парке преступника поймали спустя 31 год

В США полиция поймала насильника, совершившего преступление 31 год назад. Об этом сообщает Fox News.

62-летний Ксавье Баттис напал на женщину 24 сентября 1992 года в штате Мэриленд. Он последовал за ней в парк, где изнасиловал ее. После этого преступник скрылся.

Улики, взятые с места преступления, были отправлены в криминалистическую лабораторию, где специалисты составили ДНК-профиль насильника. Далее его ДНК направили в национальную базу CODIS, которой управляет Федеральное бюро расследований.

Спустя 31 год ДНК преступника совпала с образцами Баттиса. Полиция получила ордер на его арест и предъявила ему два обвинения в изнасиловании второй степени и одно обвинение в насильственных действиях сексуального характера второй степени. На тот момент Баттис жил в штате Калифорния.

Преступника заключили под стражу без права внесения залога. Детективы продолжают расследование и предполагают, что у Баттиса могли быть и другие жертвы.

Ранее сообщалось, что в США задержали преступника, который сбежал из тюрьмы с помощью матери. Каким-то образом женщине удалось пронести в комнату для свиданий одежду для сына, а также удостоверение личности на чужое имя.