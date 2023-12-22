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00:40, 22 декабря 2023Из жизни

Изнасиловавшего женщину в парке преступника поймали спустя 31 год

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

В США полиция поймала насильника, совершившего преступление 31 год назад. Об этом сообщает Fox News.

62-летний Ксавье Баттис напал на женщину 24 сентября 1992 года в штате Мэриленд. Он последовал за ней в парк, где изнасиловал ее. После этого преступник скрылся.

Улики, взятые с места преступления, были отправлены в криминалистическую лабораторию, где специалисты составили ДНК-профиль насильника. Далее его ДНК направили в национальную базу CODIS, которой управляет Федеральное бюро расследований.

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Спустя 31 год ДНК преступника совпала с образцами Баттиса. Полиция получила ордер на его арест и предъявила ему два обвинения в изнасиловании второй степени и одно обвинение в насильственных действиях сексуального характера второй степени. На тот момент Баттис жил в штате Калифорния.

Преступника заключили под стражу без права внесения залога. Детективы продолжают расследование и предполагают, что у Баттиса могли быть и другие жертвы.

Ранее сообщалось, что в США задержали преступника, который сбежал из тюрьмы с помощью матери. Каким-то образом женщине удалось пронести в комнату для свиданий одежду для сына, а также удостоверение личности на чужое имя.

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