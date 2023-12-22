Израиль уличили в бомбежке безопасных районов Газы

NYT: ЦАХАЛ сбрасывал бомбы на районы Газы, которые называл безопасными для людей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбрасывала бомбы на районы сектора Газа, которые называла безопасными для людей. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на собственное расследование.

Видеорасследование посвящено использованию 2000-фунтовых бомб (около 907 килограммов) в районе южной части Газы, куда Израиль приказал переместиться мирным жителям для обеспечения безопасности. Хотя бомбы такого размера используются несколькими западными странами, эксперты по боеприпасам говорят, что американские войска почти не используют их в густонаселенных районах.

Уточняется, что издание запрограммировало инструмент искусственного интеллекта для сканирования спутниковых снимков южной части Газы в поисках воронок от бомб. Репортеры вручную отсмотрели результаты поиска, обратив внимание на кратеры размером от 12 метров и больше.

В итоге расследование выявило 208 кратеров на спутниковых снимках и записях с беспилотников. Из-за ограниченности снимков и вариативности воздействия бомб, вероятно, было больше случаев, которые не были зафиксированы. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что 2000-фунтовые бомбы представляли собой постоянную угрозу для гражданских лиц, ищущих безопасности на юге Газы, говорится в материале.

Ранее саперы ЦАХАЛ уничтожили стратегическую сеть подземных туннелей ХАМАС. Отмечается, что разветвленные туннели соединяли квартиры, бюро, офисы и жилые квартиры высокопоставленных членов группировки.