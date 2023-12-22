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12:10, 22 декабря 2023Россия

Китайцы захотели поснимать панораму Москвы и оказались в полиции

В Москве двух китайцев доставили в полицию за запуск квадрокоптера

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве двое граждан Китая захотели поснимать на квадрокоптер Mavic 3 Pro панораму рядом с Политехническим музеем и оказались в полиции. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, иностранцы намеревались запустить устройство, но за их действиями наблюдали бдительные горожане. Последние вызвали на место оперативников.

Прибывшие полицейские обнаружили поврежденные коптер и стоящих рядом с ним владельцев. Молодых людей забрали в отдел.

Там они рассказали, что ничего особенного не замышляли, а только хотели поснимать Москву с высоты.

На одного из китайских туристов был составлен административный протокол. Ему также грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Квадрокоптер у парня также изъяли.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве задержали двух женщин, которые устроили фотосессию с использованием полицейской формы в качестве реквизита.

На россиянок составили протоколы по административным статьям о нарушении порядка проведении акций и о незаконном ношении формы правоохранительных органов.

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      Анна Щербакова
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