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11:45, 22 декабря 2023Мир

МИД назвал возможные причины для разрыва дипотношений с США

Рябков: конфискация активов России может привести к разрыву дипотношений с США

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Конфискация и использование российских активов, как и военная эскалация между Москвой и Вашингтоном, могут привести к решению о полном разрыве отношений между Россией и США. Возможные причины замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал в интервью агентству «Интерфакс».

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — отметил высокопоставленный дипломат.

Рябков добавил, что Россия не намерена инициативно предпринимать меры по разрушению двусторонних отношений, особенно учитывая обязательства государств в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.

21 декабря газета The New York Times сообщила, что Госдеп США начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов в интересах Украины. Предполагается, что конкретный план действий будет готов к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала боевых действий на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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