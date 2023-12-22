Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:09, 22 декабря 2023Среда обитания

На опережающее строительство трассы М-7 выделят еще сотни миллионов рублей

Кабмин выделит 710 млн руб. на опережающее строительство трассы М-7

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Кабмин выделит еще сотни миллионов рублей на ускоренное строительство новых участков федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Еще около 710 миллионов рублей направим на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — КазаньУфа, в частности обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны», — заявил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что еще примерно 570 миллионов будет распределено между регионами на строительство дорог. В том числе дополнительные средства на эту цель получат республики Адыгея, Кабардино-Балкария и Крым, а также Архангельская и Рязанская области. Мишустин отметил, что принятые меры положительно скажутся на динамике работ и повысят доступность качественной дорожной инфраструктуры.

Накануне в России открыли мегатрассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      ООН предупредила о выходе палестино-израильского конфликта за пределы региона

      Звезда «Эйфории» опубликовала фото в бикини на яхте

      Навка рассказала о разочаровавшем ее Нью-Йорке

      Последствия изъятия российских активов оценили

      В Госдуме отреагировали на указ Байдена о мерах против партнеров России

      Россиянку и ее сожителя-психолога арестовали за растление детей

      Группа индийских туристов избила россиянина в Гоа

      ВСУ обстреляли Белгородскую область

      Планирующих беременность женщин призвали отказаться от одного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости