На опережающее строительство трассы М-7 выделят еще сотни миллионов рублей

Кабмин выделит 710 млн руб. на опережающее строительство трассы М-7

Кабмин выделит еще сотни миллионов рублей на ускоренное строительство новых участков федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Еще около 710 миллионов рублей направим на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, в частности обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны», — заявил Мишустин.

Глава кабмина добавил, что еще примерно 570 миллионов будет распределено между регионами на строительство дорог. В том числе дополнительные средства на эту цель получат республики Адыгея, Кабардино-Балкария и Крым, а также Архангельская и Рязанская области. Мишустин отметил, что принятые меры положительно скажутся на динамике работ и повысят доступность качественной дорожной инфраструктуры.

Накануне в России открыли мегатрассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани.