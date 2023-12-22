Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 22 декабря 2023Бывший СССР

Раздачу повесток скорой помощью на Украине объяснили женской местью

В Одессе жительница попросила испугать мужа мобилизацией с помощью машины скорой

Фото: Florion Goga / Reuters

Жительница Одессы попросила испугать мужа мобилизацией с помощью машины скорой. Оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» опровергло использование одесским военкоматом служебного транспорта для раздачи повесток. Соответствующее сообщение опубликовано на странице командования в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В командовании сообщили, что машину использовали не военкомы, а военные по просьбе супруги мужчины, которому вручили повестку. «Несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, "напугать мобилизацией" своего супруга, с которым находится в бракоразводном процессе», — заявили представители ВСУ.

Как утверждается, по просьбе женщины украинские солдаты во время сопровождения раненых бойцов в Одессу использовали автомобиль для постановочной акции. После вручения повестки они вернули транспорт по назначению.

Однако журналисты издания «Страна.ua» отмечают, что эта же машина оказалась на видеозаписи аналогичного инцидента 25 января этого года.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что в Киевской области военкоматы создадут мобильные блокпосты для вручения повесток. Он добавил, что целью является оповещение украинцев о необходимости уточнения данных военнообязанных.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в бикини

      Иностранцы в России обустроили нарколабораторию на даче

      Улицы российского города украсят изображениями собора без крестов

      Появилось видео фатального нападения загадочного животного на туриста

      Туктамышева показала фото из номера с джакузи

      Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Матвеев

      Немецкий журналист заявил о сокрытии Киевом правды о ситуации на фронте

      Двое россиян забили знакомого и получили длительные сроки

      Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки до 50 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости