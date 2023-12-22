Раздачу повесток скорой помощью на Украине объяснили женской местью

В Одессе жительница попросила испугать мужа мобилизацией с помощью машины скорой

Жительница Одессы попросила испугать мужа мобилизацией с помощью машины скорой. Оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» опровергло использование одесским военкоматом служебного транспорта для раздачи повесток. Соответствующее сообщение опубликовано на странице командования в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В командовании сообщили, что машину использовали не военкомы, а военные по просьбе супруги мужчины, которому вручили повестку. «Несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, "напугать мобилизацией" своего супруга, с которым находится в бракоразводном процессе», — заявили представители ВСУ.

Как утверждается, по просьбе женщины украинские солдаты во время сопровождения раненых бойцов в Одессу использовали автомобиль для постановочной акции. После вручения повестки они вернули транспорт по назначению.

Однако журналисты издания «Страна.ua» отмечают, что эта же машина оказалась на видеозаписи аналогичного инцидента 25 января этого года.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что в Киевской области военкоматы создадут мобильные блокпосты для вручения повесток. Он добавил, что целью является оповещение украинцев о необходимости уточнения данных военнообязанных.