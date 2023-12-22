Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 22 декабря 2023Россия

На Урале в мечеть приехали силовики

«Вечерние ведомости»: в Екатеринбурге в мечеть на Артинской приехали силовики

Фото: Nadezhda25 / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге в мечеть, расположенную на улице Артинской, приехали сотрудники силовых структур. Об этом сообщает уральское издание «Вечерние ведомости».

Их автобус перегородил въезд в продовольственную базу. В течение полутора часов туда никто не мог заехать. Издание также разместило фотографии с транспортным средством.

Некоторых людей задержали и посадили в автобус. Пока официальной информации о рейде не поступало.

Ранее сообщалось, что в Белгороде представители правоохранительных органов задержали шестерых полицейских за слив данных сотрудникам ритуальных агентств.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области заверили, что при подтверждении вины должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      На Украине назвали неприсоединившиеся к гарантиям безопасности страны ЕС и НАТО

      В российском ЖК продолжили праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа

      В офисе Зеленского признали неудачу контрнаступления ВСУ

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Жених и невеста попали в разные авиакатастрофы в один и тот же день и выжили

      В Кот-д'Ивуаре учредили премию имени Путина

      Во ФСИН ответили на слова адвоката о тяжелой болезни основателя «Суммы»

      Путин провел переговоры с президентом Палестины

      Женщина пожаловалась на влияние новой жены экс-партнера на дочь и получила совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости