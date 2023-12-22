На Урале в мечеть приехали силовики
«Вечерние ведомости»: в Екатеринбурге в мечеть на Артинской приехали силовики
В Екатеринбурге в мечеть, расположенную на улице Артинской, приехали сотрудники силовых структур. Об этом сообщает уральское издание «Вечерние ведомости».
Их автобус перегородил въезд в продовольственную базу. В течение полутора часов туда никто не мог заехать. Издание также разместило фотографии с транспортным средством.
Некоторых людей задержали и посадили в автобус. Пока официальной информации о рейде не поступало.
Ранее сообщалось, что в Белгороде представители правоохранительных органов задержали шестерых полицейских за слив данных сотрудникам ритуальных агентств.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области заверили, что при подтверждении вины должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке.