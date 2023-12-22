На Урале в мечеть приехали силовики

«Вечерние ведомости»: в Екатеринбурге в мечеть на Артинской приехали силовики

В Екатеринбурге в мечеть, расположенную на улице Артинской, приехали сотрудники силовых структур. Об этом сообщает уральское издание «Вечерние ведомости».

Их автобус перегородил въезд в продовольственную базу. В течение полутора часов туда никто не мог заехать. Издание также разместило фотографии с транспортным средством.

Некоторых людей задержали и посадили в автобус. Пока официальной информации о рейде не поступало.

Ранее сообщалось, что в Белгороде представители правоохранительных органов задержали шестерых полицейских за слив данных сотрудникам ритуальных агентств.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области заверили, что при подтверждении вины должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке.